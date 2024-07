Izkoristi počitnice: Poleti pri ukvarjanju s športom previdnost

Ljubljana, 4. julija - Poletje prinaša tudi številne vroče dneve. Temu je treba prilagoditi tudi športno aktivnost in biti nekoliko previden. Strokovnjaki svetujejo gibanje v hladnejših delih dneva. Svetujejo tudi gibanje v naravi, kjer so temperature nekoliko nižje kot v mestih. Posamezniki naj ne pozabijo na pitje zadostnih količin vode in na zaščito pred soncem.