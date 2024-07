Poročilo: Pol manj zavržene hrane lahko zmanjša lakoto 153 milijonov ljudi

Pariz, 2. julija - Prepolovitev količin zavržene hrane bi lahko zmanjšala emisije toplogrednih plinov in odpravila podhranjenost 153 milijonov ljudi po svetu, piše v skupnem poročilu Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Organizaciji se zavedata, da gre za ambiciozen cilj.