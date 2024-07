Junak Costa, objokani Ronaldo, tragični junak Šeško

Ljubljana, 2. julija - Ponedeljkova nogometna tekma osmine finala v Frankfurtu med Slovenijo in Portugalsko na evropskem prvenstvu v Nemčiji je imela svoje junake in osmoljence. Mediji slavijo mojstrovino portugalskega vratarja Dioga Coste, ki je ubranil kar tri enajstmetrovke, tragični junak je Benjamin Šeško, vsi omenjajo obupanega in objokanega Cristiana Ronalda.