V Grčiji z droni in aplikacijo nad nelegalno postavljene ležalnike na plaži

Solun, 2. julija - Grčija, ki je lani po več letih pandemičnih omejitev s 33 milijoni turistov dosegla izjemno rast obiska, je postavljena pred nove izzive množičnega turizma. Proti nelegalno postavljenim ležalnikom in gostinskim lokalom na plažah, ki so lani spodbudili protestno "gibanje brisač", se letos borijo z droni, satelitskimi posnetki in aplikacijo.