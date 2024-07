Ministrstvo: Ugotovitve računskega sodišče glede osebne asistence ugodne

Ljubljana, 2. julija - Ministrstvo za delo meni, da so ugotovitve iz revizijskega poročila glede izvajanja osebne asistence ugodne in da je večino priporočil mogoče tudi izpolniti. Računsko sodišče je namreč v revizijskem poročilu o učinkovitosti izvajanja osebne asistence med januarjem 2021 in junijem 2023 ugotovilo, da je izvajanje osebne asistence le delno učinkovito.