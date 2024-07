V Avstriji junija najnižja inflacija v skoraj treh letih

Dunaj, 2. julija - Cene življenjskih potrebščin v Avstriji so se junija znižale na najnižjo raven v skoraj treh letih, k čemur so pripomogle zlasti nižje cene hrane in goriva, je pokazala prva ocena avstrijskega statističnega urada. Letna stopnja inflacije je junija upočasnila na tri odstotke, kar je najmanj po juliju 2021, ko je znašala 2,9 odstotka.