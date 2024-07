Na Slovaškem začela oddajati preoblikovana javna radiotelevizija

Bratislava, 2. julija - Slovaška javna radiotelevizija RTVS se je v ponedeljek formalno preoblikovala v novo medijsko hišo STVR. Z nedeljskim podpisom predsednika Petra Pellegrinija se je zaključil postopek sprejemanja zakona, do katerega so kritični opozicija, novinarji in medijske organizacije, saj da ta ogroža neodvisnost medijev in ustvarja vladi naklonjen medij.