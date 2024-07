Vreme: Spremenljivo oblačno z možnimi manjšimi plohami

Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru lahko ponekod na zahodu rahlo dežuje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14 na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V sredo dopoldne bo pretežno oblačno. Čez dan se bo delno zjasnilo, v hribovitem svetu na severu države bo nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na četrtek bo na severu države prehodno deževalo. Čez dan se bo jasnilo, nastale bodo posamezne plohe. V petek bo delno jasno. Še bodo nastale posamezne plohe.

Vremenska slika: Nad večino Evrope je območje stalnega zračnega tlaka. K nam v višinah od severozahoda priteka malo hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno od nas pretežno oblačno, dopoldne bodo občasno krajevne padavine. Drugod bo suho, popoldne bo V Alpah lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Hladneje bo. V sredo bo spremenljivo oblačno. Predvsem v Alpah in sosednjih pokrajinah Italije bo nastalo nekaj ploh. Burja bo postopno slabela.

Biovreme: Danes in v sredo vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.