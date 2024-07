Umik izdelkov Alnatura bio bučna rižota s korenjem ter Alnatura bio ratatouille s krompirjem

Serijska oznaka izdelka Alnatura bio bučne rižote s korenčkom je 4104420229891 z rokom uporabe do 20. decembra 2025, serijska oznaka izdelka Alnatura bio ratatouille s krompirjem pa je 4104420242722 z rokom uporabe do 14. januarja 2026 in do 28. januarja 2026. Umaknjena izdelka sta bila na prodajnih policah od 1. februarja 2024 do danes.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. V primeru dodatnih vprašanj se kupci lahko obrnejo tudi na osebje v poslovalnicah Mueller ali jih kontaktirajo preko elektronske pošte info@mueller.si oziroma telefonske številke 01/51 39 300, so še sporočili iz podjetja Mueller drogerija.