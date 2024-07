Ljubljana, 2. julija - Izjava za medije po izredni seji glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri se bodo med drugim seznanili s potekom pogajanj za odpravo plačnih nesorazmerij in prenovo plačnega sistema, bo po koncu seje, predvidoma ob 13. uri, na sedežu sindikata na Oražnovi 3, so sporočili s Sviza. (STA/AVDIO)