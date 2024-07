Delo o prenovi šolstva (2. 7.)

Ljubljana, 2. julija - Špela Kuralt v komentarju Več denarja za šolstvo in dovolj dokumentov piše o prenovi šolstva. Avtorica meni, da že nekaj let poslušamo, da je prenova šolstva nujna, a, kot trdi, so ta opozorila preslišana. Oblast je v preteklosti večkrat sprejemala ključne zakone na področju šolstva, še preden je vedela, v katero smer mora prenova, opozarja.