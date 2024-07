Slovenski nogometaši po enajstmetrovkah izgubili proti Portugalcem v osmini finala EP

Frankfurt, 2. julija - Slovenska nogometna reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji po enajstmetrovkah izgubila proti Portugalski z 0:3 (0:0, 0:0), potem ko so Josip Iličić, Jure Balkovec in Benjamin Verbič zgrešili vse tri strele z bele pike.

* Stadion Frankfurt, gledalcev 46.576, sodniki: Orsato, Carbone, Giallatini (vsi Italija).

* Strelci: /.

* Slovenija: Oblak, Balkovec, Bijol, Drkušić, Karničnik, Mlakar (od 75. Gorenc Stanković), Elšnik (od 106. Iličić), Gnezda Čerin, Stojanović (od 86. Verbič), Šeško, Šporar (od 75. Celar).

* Portugalska: Diogo Costa, Nuno Mendes, Pepe (od 117. Neves), Ruben Dias, Cancelo (od 117. Semedo), Vitinha (od 65. Jota), Palhinha, Bruno Fernandes, Leao (od 76. Conceicao), Bernardo Silva, Ronaldo.

* Rumeni kartoni: Drkušić, Karničnik, Gorenc Stanković, Bijol, Balkovec; Cancelo.

* Rdeči karton: /.

Trinajsta tekma Slovenije na velikih tekmovanjih je postregla z borbeno predstavo Kekovih fantov, ki so močno favorizirane Portugalce pripeljali vse do enajstmetrovk, tudi sami pa zapravili izjemno priložnost za zmago v podaljšku. Na koncu pa se je trinajstica izkazala z nesrečno.

Slovenija je sicer igrala na četrtem velikem turnirju po evropskem prvenstvu 2000 in svetovnih prvenstvih 2002 in 2010. Izbranci Matjaža Keka so sicer že s prebojem v izločilne boje dosegli največji uspeh na velikih tekmovanjih. Portugalci se bodo v četrtfinalu v petek v Hamburgu merili s Francozi, ki so z 1:0 odpravili Belgijo.

Kek je tekmo, ki si jo je po nekaterih ocenah ogledalo približno 8000 Slovencev, začel s pričakovano postavo, namesto kaznovanega Erika Janže je na levi strani obrambe začel Jure Balkovec.

Slovenska zasedba je začela živčno s slabimi izbijanji, po enem od teh so imeli Portugalci prvo resnejšo priložnost, iz katere so iztržili kot v četrti minuti ter po njem še en strel iz bližine.

Tudi sicer so Portugalci pričakovano prevzeli pobudo, držali žogo in potrpežljivo iskali vrzeli v slovenski obrambi. V 13. minuti so jo našli, a je na koncu bila žoga le malce previsoka za Cristiana Ronalda.

Slovenci so na drugi strani precej poskušali z dolgimi žogami proti napadalcema Andražu Šporarju in Benjaminu Šešku, kljub temu, da so imeli portugalski branilci nekaj težav s temi podajami, pa strela tekmecem niso pustili.

Sami pa so spet poskusili v 31. minuti, ko je bil Ronaldov strel z glavo prešibak, v 32. pa je Rafael Leao potegnil čez pol igrišča, tako da ga je pred kazenskim prostorom s prekrškom moral ustaviti Vanja Drkušić. S prostega strela je nato le malce previsoko meril Ronaldo.

V 44. minuti je tudi Slovenija, ki je računala predvsem na protinapade, prišla do strela, Šeško pa je meril preveč po sredini z dobrih 20 metrov, tik pred koncem polčasa pa je Joao Palhinha na drugi strani z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

V drugem polčasu so bili Portugalci najprej nevarni v 55. minuti, ko je Jan Oblak obranil nov Ronaldov prosti strel, pritisk pa se je nato še nadaljeval. Toda Šeško je v 61. minuti kljub temu krenil v nov protinapad, na koncu pa slabo streljal.

Kekovi izbranci so sicer bolj ali manj ves čas dobro opravljali obrambne naloge, pravočasno prekinjali napade, vse bolj je dišalo po podaljških, posebej ko je v 89. minuti Ronaldo znova izgubil boj z Oblakom.

Ta scenarij se je uresničil, Slovenci tudi proti četrti favorizirani ekipi na EP po rednem delu niso izgubili. V uvodu podaljška so bili sprva tudi nevarni, v 103. minuti pa je Drkušić naredil prekršek nad Diogom Joto za najstrožjo kazen. Z bele pike je streljal Ronaldo, z obrambo pa se je izkazal spet izvrstni Oblak in ga spravil do solz.

Slovenski vratar je posredoval tudi v 108. minuti, v 112. so njegovi soigralci dobili prosti strel, Kek pa je moral zaradi rdečega kartona predčasno zapustiti klop. V 115. minuti je imel Šeško po Pepejevi napaki izjemno priložnost za vodstvo, saj je povsem sam prišel pred portugalskega vratarja Dioga Costo, a je bil ta uspešnejši.

Sledile so enajstmetrovke, pri katerih je Diogo Costa obranil vse prve tri slovenske, odločilno za Portugalsko pa je zadel Bernardo Silva.

"Čustva so bila danes neverjetna, od ubranjene enajstmetrovke do naše priložnosti v zadnjih minutah, potem enajstmetrovke. Ampak to je nogomet. Enostavno kar lahko povem je, da sem ponosen na fante, na ekipo, konec koncev na vse naše navijače, ki so pričarali do vzdušje skozi celoten turnir. Verjamem, da bomo v prihodnjih letih videli več teh prizorov," je po koncu tekme za Televizijo Slovenije dejal Adam Gnezda Čerin.

"Počasi se je tekma odpeljala v smer, da smo mi prevzemali neko dobro pozicijo v fazi obrambe. Dobro smo zapirali vse poti do našega gola in Portugalci so s tem postali nervozni. Videli so, da jim ne gre vse od nog, kakor mora. Na koncu sem bil prepričan, da bomo iztržili neodločen izid. Če bi zadeli priložnost na koncu, bi lahko tekmo odpeljali v drugo smer, ampak ne obžalujemo tega, smo ponosni na ta uspeh in uživamo v tem trenutku," je še dodal.

"Ko izgubiš po enajstmetrovkah proti takšni reprezentanci kot je Portugalska, potem vedno ostane neka žalost. Porazi se ne slavijo. Prava tekma, škoda, z nesrečnim koncem, ampak tako kot se je vrnilo po Srbiji zelo hitro proti Angliji, se bo tudi zdaj vrnilo. Res sem ponosen, ker vodim fante, ki imajo karakter. Okoli mene je ekipa, ki ve kaj hoče in ki je dobila veliko zadovoljstvo po tem, da je nogomet zopet doma v Sloveniji," je povedal selektor reprezentance Matjaž Kek.

"Ko vidiš vse to, je še težje. Ne vem, kaj bi rekel. Na žalost se ni izšlo. Zmagali so, ni prav veliko za povedati. Navijači so nekaj neverjetnega, zaradi vsega tega je še veliko težje, da danes nismo zmagali. Težko je govori o tem, še posebej nekaj minut po tem, ko se je vse to zgodilo. Živi smo bili v podaljških, imeli tudi priložnosti, da bi zadeli, ampak se ni izšlo, zmanjkalo je mogoče malo sreče. Na koncu so zasluženo zmagali, lahko jim čestitamo. Mi pa nismo zadovoljni, sploh po vsem trudu, ki smo ga vložili," pa je zaključil kapetan Oblak.