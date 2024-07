V Kopru so poraz slovenskih nogometašev sprejeli vdani v usodo

Koper, 2. julija - Ljubitelji nogometa, ki so si tekmo osmine finala evropskega nogometnega prvenstva med Slovenijo in Portugalsko ogledali na velikem zaslonu v koprski Taverni, so ob zgrešenih enajstmetrovkah Iličića, Balkovca in Verbiča večinoma obnemeli in nato mirno odšli, zavedajoč se, da je slovenska reprezentanca dosegla več od pričakovanega.