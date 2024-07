Portugalska hvali enega junaka, Slovenci celotno ekipo

Ljubljana, 2. julija - Več kot 120 minut so favorizirani Portugalci potrebovali, da so v osmini finala evropskega prvenstva šele po streljanju enajstmetrovk izločili slovensko reprezentanco, ki je z odlično borbeno predstavo do solz spravila tudi Cristiana Ronalda. A če Slovenci celotno ekipo vidijo kot junake, imajo Portugalci nocoj zgolj enega heroja.