Diplomatke ob mednarodnem dnevu žensk v diplomaciji tudi o pomenu boja proti neenakosti spolov

Ljubljana, 1. julija - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v okviru mednarodnega dneva žensk v diplomaciji v prostorih zunanjega ministrstva odprla razstavo Vplivne Slovenke brez ličil. Ob tem so slovenske in tuje diplomatke na okrogli mizi predstavile način življenja diplomatk, prednosti in slabosti ter izzive, s katerimi se soočajo.