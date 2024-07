Na Pogačarjevem trgu kljub dežju vse do konca tekme vladalo pravo navijaško vzdušje

Ljubljana, 2. julija - Na Pogačarjevem trgu, kjer so navijači na velikem zaslonu spremljali tekmo osmine finala evropskega prvenstva med nogometnima reprezentancama Slovenije in Portugalske, je bilo do konca čutiti pravo navijaško vzdušje. Kljub vidnemu razočaranju ob porazu, ki so ga Sloveniji prinesle enajstmetrovke, so navijači tekmo pospremili z bučnim aplavzom.