Evropske borze, nafta in evro navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 1. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji premlevajo nedeljsko zmago skrajne desnice v prvem krogu predčasnih volitev v Franciji in podatke o inflaciji v Nemčiji, ki se je junija upočasnila bolj, kot so pričakovali analitiki. Cene nafte so šle navzgor, evro je malenkost pridobil.