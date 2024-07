Na Bledu uradno odprli prenovljeno cesto na Mlinem

Bled, 1. julija - Na Bledu so danes uradno odprli prenovljeni del državne ceste na Mlinem. Na tem delu so zgradili nov konzolni pločnik, vodovod, meteorno kanalizacijo in izvedli asfaltno preplastitev. Naložba je znašala en milijon evrov z davkom, so danes sporočili iz zavoda Turizem Bled.