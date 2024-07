Moški v Seulu zapeljal na pločnik in do smrti povozil več ljudi

Seul, 1. julija - V središču Seula je danes zvečer po lokalnem času starejši moški z avtomobilom zapeljal na pločnik in povozil več ljudi, ki so čakali na prehodu na pešce. V nesreči naj bi po navedbah južnokorejske policije umrlo vsaj devet ljudi, štiri so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, je poročal britanski BBC.