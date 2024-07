Klakočar Zupančič v Prištini podprla evropsko perspektivo Kosova

Priština, 1. julija - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se mudi na uradnem obisku na Kosovu, kjer je po srečanju s kosovskim kolegom Glaukom Konjufco dejala, da Slovenija podpira evropsko perspektivo Kosova in članstvo v Svetu Evrope. To je po njenem ključno za ohranjanje miru, varnosti in stabilnosti na Kosovu, v širši regiji in v Evropi.