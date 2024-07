Newyorške borze v nov teden neenotno

New York, 1. julija - Tečaji na newyorških borzah na začetku novega trgovalnega tedna nimajo enotne smeri. Vlagatelji v ZDA so v pričakovanju najnovejših gospodarskih objav, ki jih bodo konec tedna zaokrožili podatki o zaposlovanju in brezposelnosti v juniju. Obenem trg premleva nedeljsko zmago skrajne desnice v prvem krogu predčasnih volitev v Franciji.