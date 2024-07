Na Ljubljanski borzi v ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 1. julija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,36 odstotka na 1583,65 točke. Indeks so navzgor potisnile zlasti najbolj prometne Krkine delnice, ki so se podražile za 1,45 odstotka. Za več kot odstotek so se medtem pocenile delnice Petrola in Telekoma Slovenije. Skupni promet je znašal 1,08 milijona evrov.