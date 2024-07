Na Ljubljana festivalu Hačaturjanov Spartak v izvedbi kazahstanske Astana Opere

Ljubljana, 1. julija - V Cankarjevem domu (CD) bo nocoj prva od dveh predstav baletnega spektakla Spartak na glasbo armenskega skladatelja Arama Hačaturjana in koreografijo ruskega plesalca Jurija Grigoroviča. Nastopili bodo baletniki Državnega opernega in baletnega gledališča Astana Opera. Orkestru in Ženskemu zboru Slovenske filharmonije bo dirigiral Abzal Muhtidinov.