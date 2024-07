Odprli prenovljeni odsek ceste skozi Češčo vas ter kolesarsko povezavo med Novim mestom in Stražo

Novo mesto/Straža, 1. julija - Na Dolenjskem so danes namenu uradno predali dve novi infrastrukturni pridobitvi, to sta prenovljeni odsek ceste skozi Birčno vas pri Novem mestu in nova kolesarska povezava od Novega mesta do Straže. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha gre za projekta, ki bosta pomembno izboljšala prometno varnost.