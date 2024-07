Jugovzhodnemu delu Karibov se približuje uničujoči orkan Beryl

Bridgetown, 1. julija - Jugovzhodnemu delu Karibov se približuje orkan Beryl, prvi letošnji večji orkan na tem delu Karibov in hkrati prvi v zgodovini, ki je drugo najvišjo kategorijo na lestvici ameriškega nacionalnega centra za orkane (NHC) dosegel že junija. Oblasti so prebivalce pozvale, naj si poiščejo zavetje pred močnim vetrom in valovi.