Sporočilo uredništvom - premier Golob danes v Frankfurtu na nogometni tekmi in srečanju s portugalskim premierjem Montenegrom

Ljubljana, 1. julija - Predsednik vlade Robert Golob bo danes ob 17.30 odpotoval v nemški Frankfurt, kjer si bo skupaj s portugalskim premierjem Luisom Montenegrom, predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem in predsednikom Portugalske nogometne federacije Fernandom Gomesom ogledal nogometno tekmo med Slovenijo in Portugalsko, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.