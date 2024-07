Ljubljana, 1. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so danes možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo, zato naj vozniki prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram. V primeru slabše vidljivosti je potrebno prižgati luči, ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih pa je nevarno in prepovedano.