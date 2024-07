Ureditev ocenjevanja javnih uslužbencev po mnenju zagovornika diskriminatorna

Ljubljana, 1. julija - Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede diskriminatorna. Uslužbenci, ki dela niso opravljali več kot šest mesecev, so lahko ocenjeni le, če je to bilo zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva, ne pa tudi zaradi drugih razlogov, so zapisali pri Zagovorniku.