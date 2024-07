Umrl albanski pisatelj Ismail Kadare

Tirana, 1. julija - Umrl je ugledni albanski pisatelj in večkratni nominiranec za Nobelovo nagrado za literaturo Ismail Kadare. V slovenščino so prevedeni njegovi romani General mrtve armade, Zlomljeni april in Palača sanj. Kot so sporočili zdravniški viri in njegov založnik, je 88-letni Kadare umrl davi zaradi srčnega infarkta.