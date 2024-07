V Britanski knjižnici prva večja razstava glasbe britanske afriške in karibske skupnosti

London, 2. julija - V Britanski knjižnici (British Library) v Londonu je vse do 24. avgusta na ogled prva večja razstava, ki dokumentira bogato zgodovino glasbe britanske afriške in karibske skupnosti. Razstava so poimenovali Beyond the Bassline: 500 Years of Black British Music (Onkraj basovske linije: 500 let črnske britanske glasbe).