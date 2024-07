Boeing v 4,7 milijarde dolarjev vreden prevzem proizvajalca letalskih delov

New York, 1. julija - Ameriški letalski proizvajalec Boeing bo za 4,7 milijarde dolarjev (4,4 milijarde evrov) prevzel podjetje Spirit AeroSystems, ki velja za vodilnega proizvajalca večjih delov, kot so krila in trupi letal. Spirit, ki lani beležil okoli šest milijard dolarjev prihodkov, je bil v preteklosti že del Boeinga, a so ga leta 2005 izdvojili.