Nevladne organizacije predstavile pobudo za izboljšanje tečajev učenja slovenščine za tujce

Ljubljana, 1. julija - Predstavniki nevladnih organizacij Adra Slovenija, Medkulturni dialog in Kulturno društvo Gmajna so danes na novinarski konferenci predstavili pobudo in peticijo za izboljšanje postopkov integracije s poudarkom na izboljšanju tečajev učenja slovenščine za tujce. Prepričani so namreč, da so za lažjo integracijo tujcev potrebne sistemske spremembe.