Vreme: Dopoldne se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte

Ljubljana, 1. julija - Danes dopoldne bo oblačnost naraščala. V severni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Možne bodo tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek predvsem od poldneva do večera bodo možne posamezne močne nevihte s točo, nalivi in močnimi vetrovnimi sunki.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. Predvsem na severozahodu bodo občasno manjše krajevne padavine. V četrtek bo več sonca, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika čez vzhodne Alpe in bo popoldne prešla Slovenijo. Za njo bo k nam od severovzhoda začel pri tleh dotekati hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačnost naraščala. Dopoldne se bodo plohe in nevihte začele pojavljati v krajih zahodno in severno od nas in se popoldne širile proti vzhodu in jugu. V torek bo v krajih južno od nas pretežno oblačno, dopoldne bodo občasno krajevne padavine. Drugod bo suho, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V torek vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.