Ekvador izločil Mehiko, v četrtfinalu z Argentino

Glendale, 1. julija - Ekvadorska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela južnoameriškega prvenstva v ZDA v Glendalu igrala neodločeno z Mehiko 0:0. Ekvadorci so v skupini B zasedli drugo mesto, v četrtfinalu pa jih čakajo aktualni svetovni prvaki iz Argentine, ki so v skupini A premagali Kanado, Čile in Peru.