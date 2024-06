Slovenski nogometaši danes v osmini finala EP proti Portugalcem

Ljubljana, 1. julija - Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 21.00 v Frankfurtu igrala osmino finala Eura 2024. Tekmec bo Portugalska, ki je favorit. To pa so bili tudi Danci, Srbi in Angleži v prvem delu. Z vsemi pa je igrala neodločeno. To bi proti Portugalski pomenilo podaljške, kar bi bržčas zadovoljilo vsaj 6000 Slovencev, ki bodo na tekmi.