V Novem mestu zvečer začetek Krka Outdoor Festivala 2024

Novo mesto, 1. julija - V Novem mestu se danes s pogovornim večerom z maratonskim plavalcem in večkratnim svetovnim rekorderjem v plavanju na dolgih progah Martinom Strelom začenja Krka Outdoor Festival 2024. Ponudil bo vrsto športnih, turističnih in kulturnih doživetij na in ob reki Krki. Zaključili ga bodo s tradicionalnimi skoki s Kandijskega mostu.