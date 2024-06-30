Izidi drugega dne DP v atletiki v Celju (2)
Celje, 30. junija - Izidi drugega dne državnega prvenstva v atletiki v Celju (2).
* Izidi: * moški: - 200 m (veter +2,3 m/s): 1. Andrej Skočir (Mass) 20,77 2. Matevž Šuštaršič (Krk) 20,92 3. Jernej Gumilar (Mass) 21,07 - 800 m: 1. Jan Vukovič (Kla) 1:48,69 2. Rok Markelj (Tri) 1:49,14 3. Benjamin Lakošeljac (Nak) 1:49,27 - 400 m ovire: 1. Matic Ian Guček (Kla) 49,06 2. Mitja Zubin (ADP) 52,11 3. Marko Pepelnak (Kla) 52,20 - višina: 1. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 2,02 2. Juš Smole (Kro) 2,00 3. Jaka Hace (Krk) 1,93 - troskok: 1. Maj Cizera Turk (Gor) 15,06 2. Martin Medvešek (Kla) 15,05 3. Filip Bizjak (Gor) 14,65 - krogla: 1. Blaž Zupančič (Mass) 17,62 2. Andraž Snedic (Mass) 13,16 3. Jože Pirnat (Dom) 11,50 - kladivo: 1. Jakob Urbanč (Bre) 66,92 2. Jan Emberđič (Dom) 66,83 3. Gaj Černigoj (Mass) 63,91 * ženske: - 200 m (+2,9 m/s): 1. Pika Bikar Kern (Tri) 23,64 2. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 23,65 3. Lina Hribar (Mass) 24,14 - 800 m: 1. Veronika Sadek (Slv) 2:05,61 2. Petja Klojčnik (Šta) 2:09,64 3. Ana Vita Verneker (Kak) 2:10,82 - 400 m ovire: 1. Agata Zupin (Vel) 57,56 2. Aneja Simončič (Mass) 1:00,27 3. Vika Rutar (Slv) 1:00,69 - 3000 m zapreke: 1. Ana Novak (Nav) 11:01,47 2. Sara Bilban (Nav) 11:52,98 - troskok: 1. Neja Filipič (Mass) 14,18 2. Urša Matotek (DTo) 12,48 3. Neja Omanović (Kra) 12,33 - disk: 1. Veronika Domjan (Ptu) 52,00 2. Hana Urankar (Kla) 49,23 3. Leja Bricman (SlG) 40,67