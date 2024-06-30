Izidi drugega dne DP v atletiki v Celju (2)

Celje, 30. junija - Izidi drugega dne državnega prvenstva v atletiki v Celju (2).

* Izidi:
* moški:
- 200 m (veter +2,3 m/s):
1. Andrej Skočir (Mass)                   20,77
2. Matevž Šuštaršič (Krk)                 20,92
3. Jernej Gumilar (Mass)                  21,07
- 800 m:
1. Jan Vukovič (Kla)                      1:48,69
2. Rok Markelj (Tri)                      1:49,14
3. Benjamin Lakošeljac (Nak)              1:49,27
- 400 m ovire:
1. Matic Ian Guček (Kla)                  49,06
2. Mitja Zubin (ADP)                      52,11
3. Marko Pepelnak (Kla)                   52,20
- višina:
1. Sandro Jeršin Tomassini (Mass)         2,02
2. Juš Smole (Kro)                        2,00
3. Jaka Hace (Krk)                        1,93
- troskok:
1. Maj Cizera Turk (Gor)                  15,06
2. Martin Medvešek (Kla)                  15,05
3. Filip Bizjak (Gor)                     14,65
- krogla:
1. Blaž Zupančič (Mass)                   17,62
2. Andraž Snedic (Mass)                   13,16
3. Jože Pirnat (Dom)                      11,50
- kladivo:
1. Jakob Urbanč (Bre)                     66,92
2. Jan Emberđič (Dom)                     66,83
3. Gaj Černigoj (Mass)                    63,91
* ženske:
- 200 m (+2,9 m/s):
1. Pika Bikar Kern (Tri)                  23,64
2. Maja Mihalinec Zidar (Mass)            23,65
3. Lina Hribar (Mass)                     24,14
- 800 m:
1. Veronika Sadek (Slv)                   2:05,61
2. Petja Klojčnik (Šta)                   2:09,64
3. Ana Vita Verneker (Kak)                2:10,82
- 400 m ovire:
1. Agata Zupin (Vel)                      57,56
2. Aneja Simončič (Mass)                  1:00,27
3. Vika Rutar (Slv)                       1:00,69
- 3000 m zapreke:
1. Ana Novak (Nav)                        11:01,47
2. Sara Bilban (Nav)                      11:52,98
- troskok:
1. Neja Filipič (Mass)                    14,18
2. Urša Matotek (DTo)                     12,48
3. Neja Omanović (Kra)                    12,33
- disk:
1. Veronika Domjan (Ptu)                  52,00
2. Hana Urankar (Kla)                     49,23
3. Leja Bricman (SlG)                     40,67
jz/jz
© STA, 2024