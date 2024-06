Angleži za razlikovanje med Slovenijo in Slovaško potrebujejo navodila

Ljubljana, 30. junija - Angleška nogometna reprezentanca se danes ravnokar v okviru osmine finala evropskega prvenstva v Nemčiji meri proti Slovaški. Angleži so se v skupinskem delu pomerili tudi proti slovenskim nogometašem, zato je tamkajšnja revija The Spectator pripravila članek z navodili, kako razlikovati med Slovenijo in Slovaško.