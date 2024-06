Pikon evropski prvak do 23 let na 200 metrov

Bratislava, 30. junija - Slovenija je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah z mladince in mlajše člane v Bratislavi osvojila še drugo kolajno, tokrat zlato. V konkurenci do 23 let je evropski prvak na 200 metrov ostal Anže Pikon, po tesnem boju je za nekaj stotink sekunde premagal Riccarda Lonigra. Tretje mesto je zasedel Bolgar Teodor Asenov.