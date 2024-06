Depay, Hermoso in Paulista zapuščajo Atletico Madrid

Madrid, 30. junija - Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid je sporočil, da v novi sezoni ne računa več na Memphisa Depaya, Maria Hermosa in Gabriela Paulisto. Nogometaši so dobili proste roke in si lahko poiščejo nov klub," je klubsko sporočilo za javnost povzela francoska tiskovna agencija AFP.