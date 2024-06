Vreme: Ponoči bo delno jasno

V ponedeljek dopoldne bo oblačnost naraščala. V severni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Pihal bo veter južnih smeri, popoldne predvsem v vzhodnih krajih okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bo že večinoma suho, delno se bo razjasnilo. Ponekod bo zjutraj megla. V torek bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, prehodno bo spet nekoliko pogosteje deževalo, a padavin ne bo veliko. V četrtek bo spet več sonca, popoldne pa morda kakšna ploha.

Vremenska slika: Ciklon se je pomaknil nad Finsko, nad zahodno Evropo in Atlantikom pa je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od severozahoda pomika nad Alpe in bo jutri dosegla Slovenijo. Z jugozahodnikom pred njo nad naše kraje doteka razmeroma suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, v Alpah se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo oblačnost naraščala. Dopoldne se bodo plohe in nevihte začele pojavljati v krajih zahodno in severno od nas in se popoldne širile proti vzhodu in jugu.