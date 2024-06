V Istanbulu tudi letos prepovedali parado ponosa

Istanbul, 30. junija - Oblasti turške metropole Istanbul so prepovedale letošnjo parado ponosa in ukazale zapreti središče mesta. Iz urada guvernerja so sporočili, da dogodka, ki so ga aktivisti iz LGBTQI+ skupnosti načrtovali za danes, ne bodo odobrili, pri čemer razloga niso podali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.