Gorenjski policisti po več vlomih v vozila svetujejo previdnost

Kranj, 30. junija - Gorenjski policisti so v petek in soboto obravnavali dva vloma v parkiran avtomobil in dva poskusa vloma. Lastnike vozil so ob tem znova pozvali k samozaščitnemu ravnanju, ki vključuje premišljeno izbiro lokacij za parkiranje, dosledno zaklepanje vozila in izogibanje puščanju vrednejših predmetov v njem.