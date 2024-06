V Gelsenkirchnu dvoboj Angležev in Slovakov, v Kölnu Špancev in Gruzijcev

Berlin, 30. junija - Švicarji in Nemci so si na sobotnih uvodnih nogometnih tekmah osmine finala evropskega prvenstva v Nemčiji po zmagah nad Italijani in Danci izborili nastop med osem. Danes bosta na sporedu dve od skupno osmih tekem za preboj v četrtfinale: angleško-slovaški obračun v Gelsenkirchnu se bo pričel ob 18., špansko-gruzijski v Kölnu pa ob 21. uri.