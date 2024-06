V gorah vse več nesreč, vnovič opozorila k previdnosti

Kranj, 29. junija - Število nesreč v gorah narašča. Policijski helikopter je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije danes do 18. ure v gore poletel že šestkrat. V juniju je bilo helikopterskih reševanj že 33, od sredine meseca je samo en dan minil brez vključitve helikopterja v reševalne akcije. Policija opozarja na previdnost in ustrezno opremljenost.

Kot so sporočili iz kranjske policijske uprave, so bila danes tri reševanja s policijskim helikopterjem opravljena zjutraj, eno opoldne, dve pa popoldne. Zjutraj so se reševanja serijsko zvrstila na Kamniškem sedlu zaradi bolezenskega stanja pri pohodniku, na Kredarici zaradi slabosti in na Sedmerih jezerih zaradi poškodbe noge.

Opoldne je helikopter z dežurno ekipo na območju Krna znova pomagal zaradi bolezenskega stanja pri pohodniku. Popoldne pa še na Viševniku in še drugič na območju Kredarice. Na Viševniku je pohodnik padel na poti in se poškodoval po glavi, na Kredarici pa reševanje še traja, otežujejo pa ga že slabše vremenske razmere in močnejši veter. Zato so v reševanje vključeni tudi gorski reševalci na tleh.

V juniju je bilo največ helikopterskih posredovanj v Julijskih Alpah, in sicer 19, in na zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh, in sicer 11. V šestih primerih - v vseh gre za tujce - je nesrečam in posledično reševanjem botrovala tudi neustrezna oprema in slaba priprava na turo, saj so se tujci v nevarnih situacijah znašli predvsem zaradi stika s snegom, ki v visokogorju še vztraja.

Policisti zato znova opozarjajo na previdnost ter poudarjajo pomen ustrezne informiranosti in opremljenosti. Poleg snega tveganje v gorah močno povečuje tudi vročina, zato k previdnosti pozivajo tudi pohodnike z različnimi bolezenskimi stanji in tiste, ki so slabše pripravljeni.