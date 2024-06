Kasatkini turnir v Eastbournu

London, 29. junija - Rusinja Darja Kasatkina je zmagovalka teniškega turnirja v Eastbournu na južni obali Anglije. V finalu je šesta nosilka in 14. igralka sveta s 6:3 in 6:4 premagala Kanadčanko Laylo Fernandez. To je njen prvi osvojeni turnir na travi, sedmi nasploh in prvi po letu 2022. Vse tri letošnje finalne boje je pred tem izgubila.