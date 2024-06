Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 29. junija - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo precej jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v severozahodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne okrepil. Najvišje dnevne od 27 do 32, v vzhodnih krajih do 34 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek bo sprva še deloma sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo. V torek bo dež ponehal, čez dan se bo deloma razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Hladneje bo. V sredo bo delno jasno, verjetnost za kakšno ploho bo majhna.

Vremenska slika: nad delom srednje in vzhodne Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam od zahoda doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: zvečer in ponoči bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo v krajih zahodno od nas. V nedeljo bo pretežno jasno in vroče, krepil se bo jugozahodnik. V Alpah bodo popoldne in zvečer nastale posamezne nevihte.