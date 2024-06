Prvi počitniški vikend na nekaterih cestah zastoji

Ljubljana, 29. junija - Prvi počitniški vikend je po pričakovanjih prinesel povečan promet in zastoje na nekaterih odsekih slovenskih avtocest, opozarja prometnoinformacijski center. Promet je zgoščen tudi na hrvaških avtocestah, kjer v smeri proti morju ponekod nastajajo že več kilometrov dolge kolone.

Zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta med Pernico in Dragučovo proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključka Pernica proti Mariboru.

Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji.

Dars povečan promet na avtocestnem omrežju pričakuje tudi za nedeljo. Na najbolj obremenjenem delu omrežja na območju Ljubljane dodatno težavo predstavlja nujno popravilo diletacije na nadvozu Brezovica. Zaradi njega sta od danes od 6. ure do nedelje do 12. ure na priključku Brezovica zaprta izvoz z avtoceste iz smeri Vrhnike ter uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

V noči na nedeljo bo Dars v sklopu zaključka prenove avtocestnega odseka med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani uvedel popolno zaporo v smeri Kranja. Zapora bo v veljavi od danes od 22. ure do nedelje do 10. ure.

Še z občutno večjo gnečo se medtem ta počitniški vikend soočajo na hrvaških avtocestah, kjer v smeri proti morju nastajajo dolge kolone. Hrvaška policija je sicer danes začela izvajati poostren nadzor tako na avtocestah kot regionalnih cestah, na najbolj obremenjenih delih cest in avtocest pa policisti tudi usmerjajo promet.