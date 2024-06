Čeh 67,88 m na DP v Celju, mladinec Teršek kopje vrgel prek 80 m

Celje, 29. junija - Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh (Ptuj) je prvi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju v metu diska svoj sedmi naslov osvojil s 67,88 m in dokazal vrhunsko formo. Izjemno je nastopil Tom Teršek, mladinec iz kranjskega Triglava je kopje kot drugi Slovenec vrgel prek 80 m, že v uvodni seriji so mu namerili 80,87 metra.