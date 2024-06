Pred začetkom kongresa AfD spopadi med policijo in protestniki

Essen, 29. junija - V nemškem mestu Essen, kjer se je danes začel dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), so davi izbruhnili spopadi med policisti in protestniki. Policija je proti njim uporabila solzivec in pendreke, za zdaj pa še ni podatkov o tem, ali je bil kdo poškodovan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.